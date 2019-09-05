Клименко не увидел смысла в учёте интернет-пользователей

«Вмешательством в частную жизнь это не является, это больше коммерческая история. Обычно это делается для учета налогообложения. Если честно, я с трудом представляю, как это можно сделать на просторах интернета, не ограничив сам интернет физически. Сама по себе дискуссия уже не первого года, ей уже лет шесть. Она периодически натыкается на то, что даже если сама идея и благая, то стоимость администрирования и возможности этого администрирования вызывают вопросы. В этом наше государство за последние пять лет продемонстрировало не самую лучшую компетентность. "Закон о блогерах", "закон Яровой", а получалось как-то криво. Прежде чем что-то принимать, надо консультироваться не между депутатами, а приглашать людей из индустрии и разговаривать с ними. С моей точки зрения, сейчас какого-то смысла в этой истории нет. Нет способа подсчитать, это будет очередная отчетность и много шума из ничего. Затраты на обеспечение будут гораздо выше, чем выгода, которую государство получит», - добавил он.

Эксперты полагают, что создание системы интернет-учета приведет к большому количеству технических и организационных сложностей. Прежде всего, еще неясно, как государству предстоит убедить крупнейшие интернет-компании, включая зарубежные, установить себе подобный счетчик.

Сбором информации по данным «Ведомостей» будет заниматься Mediascope. Генеральный директор организации Руслан Тагиев по запросу РБК эту информацию не прокомментировал.

