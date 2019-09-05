Клименко не увидел смысла в учёте интернет-пользователей
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире НСН прокомментировал идею властей.
СМИ узнали об идее властей создать систему учета интернет-пользователей. По данным «Ведомостей», государство хочет знать, что граждане смотрят в Сети и какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение.
Администрация президента совместно с профильными чиновниками обсуждают идею создания единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы в Рунете. Сообщается, что чиновники уже провели консультации по этому вопросу с рядом крупнейших медиакомпаний, среди которых были как телевизионные, так и интернет-площадки. По словам собеседников издания, концепция находится в стадии обсуждения, и пока есть абсолютно разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные с помощью нее необходимо собирать.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН не выразил восторга по поводу новой идеи правительства.
«Вмешательством в частную жизнь это не является, это больше коммерческая история. Обычно это делается для учета налогообложения. Если честно, я с трудом представляю, как это можно сделать на просторах интернета, не ограничив сам интернет физически. Сама по себе дискуссия уже не первого года, ей уже лет шесть. Она периодически натыкается на то, что даже если сама идея и благая, то стоимость администрирования и возможности этого администрирования вызывают вопросы. В этом наше государство за последние пять лет продемонстрировало не самую лучшую компетентность. "Закон о блогерах", "закон Яровой", а получалось как-то криво. Прежде чем что-то принимать, надо консультироваться не между депутатами, а приглашать людей из индустрии и разговаривать с ними. С моей точки зрения, сейчас какого-то смысла в этой истории нет. Нет способа подсчитать, это будет очередная отчетность и много шума из ничего. Затраты на обеспечение будут гораздо выше, чем выгода, которую государство получит», - добавил он.
Эксперты полагают, что создание системы интернет-учета приведет к большому количеству технических и организационных сложностей. Прежде всего, еще неясно, как государству предстоит убедить крупнейшие интернет-компании, включая зарубежные, установить себе подобный счетчик.
Сбором информации по данным «Ведомостей» будет заниматься Mediascope. Генеральный директор организации Руслан Тагиев по запросу РБК эту информацию не прокомментировал.
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