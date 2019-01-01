Клиенты банков могут лишиться средств из-за сообщений с кодами

Клиентов банков предупредили о том, что они могут оказаться жертвами мошенников из‐за SMS с кодами. Сотрудники кредитных организаций все чаще перезванивают, чтобы клиенты назвали им код из SMS. Однако звонок может поступить и от злоумышленников. Аферисты звонят с поддельных телефонных номеров, поэтому их трудно распознать.

Финансовые организации используют коды в сообщениях для подтверждения личности клиента или для подключения услуги. Подобная практика применяется Промсвязьбанком, Почта-банком, Тинькофф-банком и прочими, пишет газета «Коммерсант».

В банках заверяют, что это безопасно, поскольку в сообщениях указывают, какие коды можно говорить, а какие нет.

Кроме того, клиентам приходят сообщения с кодами для подтверждения списания средств. Их вообще нельзя никому передавать, включая банковских сотрудников.

Ранее глава АРБ Гарегин Тосунян рассказал в эфире НСН, как уберечься от кражи денег через банкоматы.



