Клиентами российских интернет-магазинов стали 60 млн человек
Аудитория российских интернет-магазинов достигла 60 миллионов человек. В это число входятдаже те, кто хотя бы один раз совершал покупки через Интернет, пояснил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью RT.
В целом доля онлайн-сферы в первом квартале 2021 года составила 8,7% от общего объема розницы, отметил эксперт.
По прогнозам АКИТ, суммарный объем рынка интернет-торговли может увеличиться к концу года на 25% по сравнению с прошлогодним периодом и превысит 4 трлн рублей.
Напомним, около 85% россиян пользуется интернетом в 2021 году, напомнил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
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