Клиентами российских интернет-магазинов стали 60 млн человек

В целом доля онлайн-сферы в первом квартале 2021 года составила 8,7% от общего объема розницы, отметил эксперт.

По прогнозам АКИТ, суммарный объем рынка интернет-торговли может увеличиться к концу года на 25% по сравнению с прошлогодним периодом и превысит 4 трлн рублей.

Напомним, около 85% россиян пользуется интернетом в 2021 году, напомнил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

