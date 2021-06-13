Клиентами российских интернет-магазинов стали 60 млн человек

Аудитория российских интернет-магазинов достигла 60 миллионов человек. В это число входятдаже те, кто хотя бы один раз совершал покупки через Интернет, пояснил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью RT.

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В целом доля онлайн-сферы в первом квартале 2021 года составила 8,7% от общего объема розницы, отметил эксперт.

По прогнозам АКИТ, суммарный объем рынка интернет-торговли может увеличиться к концу года на 25% по сравнению с прошлогодним периодом и превысит 4 трлн рублей.

Напомним, около 85% россиян пользуется интернетом в 2021 году, напомнил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

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