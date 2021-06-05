В России начнут продавать рецептурные лекарства через интернет

Вопрос онлайн-продажи рецептурных лекарств обсуждается, в ряде российских регионов уже запускается пилотный проект. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на фармацевтическом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В Минздраве прокомментировали возможность введения системы лекарственного страхования в России

«Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен, поскольку сейчас запускаются в пилотном режиме некоторые регионы, потом это будет, скорее всего, принято в целом на всю страну», — цитирует Самойлову РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране «рассматривается как проект» возможность введения системы лекарственного страхования.

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