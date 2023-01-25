Швейцария поддержала девятый пакет антироссийских санкций ЕС

Швейцарское правительство намерено присоединиться к девятому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом объявлено на сайте швейцарского кабмина 25 января.

Отмечается, что Федеральный совет принял решение о дополнительных антироссийских санкционных мерах и взял на себя обязательства соблюдать меры, принятые ЕС в рамках девятого пакета рестрикций.

Новый пакет антироссийских санкций может быть введен в феврале 2023 года. Ожидается, что он коснется производства БПЛА и товаров двойного назначения, использующихся в военно-промышленном комплексе, а также медиа и банков.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что швейцарские власти обсуждают проведение референдума по конфискации активов России в пользу Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

