Швейцария поддержала девятый пакет антироссийских санкций ЕС
Швейцарское правительство намерено присоединиться к девятому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом объявлено на сайте швейцарского кабмина 25 января.
Отмечается, что Федеральный совет принял решение о дополнительных антироссийских санкционных мерах и взял на себя обязательства соблюдать меры, принятые ЕС в рамках девятого пакета рестрикций.
Новый пакет антироссийских санкций может быть введен в феврале 2023 года. Ожидается, что он коснется производства БПЛА и товаров двойного назначения, использующихся в военно-промышленном комплексе, а также медиа и банков.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что швейцарские власти обсуждают проведение референдума по конфискации активов России в пользу Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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