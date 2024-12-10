Китайский экспорт в РФ упал впервые за четыре месяца сразу на 10%

Экспорт из Китая в Россию в ноябре снизился в юанях сразу на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что стало первым снижением за четыре месяца. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР.

Отмечается, что в октябре поставки росли рекордными темпами – на 24%, поэтому текущее резкое падение стало неожиданностью. Что касается импорта из РФ в Китай, он также нарастил темпы падения до 7,4% в ноябре против 4,3% в октябре.

В октябре Россия поставила рекорд по экспорту СПГ в этом году

Данные о поставках в обе стороны ведомство не предоставило. В общей сложности объем двухсторонней торговли КНР и России достиг 145,9 млрд юаней (20,14 млрд долларов), что на 5% меньше, чем в октябре.

Ранее сообщалось, что Бразилия в октябре нарастила экспорт в Россию: в страну ввезли товаров на 216,3 млн долларов, это максимальный показатель с февраля 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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