Китайский экспорт в РФ упал впервые за четыре месяца сразу на 10%

Экспорт из Китая в Россию в ноябре снизился в юанях сразу на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что стало первым снижением за четыре месяца. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР.

Отмечается, что в октябре поставки росли рекордными темпами – на 24%, поэтому текущее резкое падение стало неожиданностью. Что касается импорта из РФ в Китай, он также нарастил темпы падения до 7,4% в ноябре против 4,3% в октябре.