В октябре Россия поставила рекорд по экспорту СПГ в этом году
Россия в октябре отправила на экспорт 3,06 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 2,5% больше, чем годом ранее, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные Kpler.
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Отмечается, что не был превышен лишь рекорд декабря прошлого года, когда поставки составили 3,2 млн тонн. Согласно данным, за десять месяцев этого года отгрузки СПГ из России увеличились почти на 5% год к году, до 27,4 млн тонн. В прошлом году общий объем экспорта составил 32,3 млн тонн.
Подчеркивается, что за девять месяцев этого года Европа стала лидером по купленному российскому СПГ – 53% от общих поставок.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН отмечал, что СПГ-проекты приносят России гораздо меньше выручки, чем экспорт нефти или трубопроводного газа – проект «Ямал СПГ» и «Сахалин-2» работают на особых налоговых системах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru