Бразилия в октябре поставила России товаров на рекордные $216 млн

Бразилия в октябре нарастила экспорт в Россию, в страну ввезли товаров на $216,3 млн, это максимальный показатель с февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статслужбы.

Так, Бразилия поставила в РФ вдвое больше товаров в годовом выражении, в 1,4 раза больше за месяц. При этом продажи товаров из России в Бразилию выросли на четверть за год и на 9% за месяц, до $1,05 млрд.

Объем двусторонней торговли стран в октябре достиг $1,03 млрд. В сентябре он составлял $1,1 млрд, в аналогичный период в прошлом году — $938 млн.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте товарооборота между РФ и Китаем. По словам российского лидера, торговля выросла на 4,5%, несмотря на внешнее давление, пишет 360.ru.

