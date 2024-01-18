Китай в 2023 году сократил объем торговли с Украиной на 10,8%
Объем торговли Китая с Украиной в прошлом году уменьшился на 10,8% и составил 6,81 млрд долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Согласно данным, за 12 месяцев Китай экспортировал на Украину товары на 2,78 млрд долларов (падение на 15,3%). Отмечается, что поставки в обратном направлении за год уменьшились на 7,4%, до 4,03 млрд долларов.
Ранее, 12 января, Главное таможенное управление Китая сообщило, что в 2023 году торговый оборот России и Китая увеличился на 26,3%, до 240,11 млрд долларов. Отмечается, что за прошедший год экспорт из Китая в РФ увеличился на 46,9% и составил около 110,97 млрд долларов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru