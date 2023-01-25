Китай в 2022 году стал лидером по импорту новых автомобилей в Россию

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), это почти на 40% больше, чем годом ранее.

«В 2022 году наибольшее количество легковых автомобилей ввозилось из Китая. Всего ввезено более 117 тысяч новых авто, что почти на 40% больше, чем в прошлом году», - указали в ведомстве.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что в 2022 году в России было реализовано 687 370 новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV), что на 58,8% меньше, чем в 2021 году.

