Китай в 2022 году стал лидером по импорту новых автомобилей в Россию

В 2022 году в Россию из Китайской Народной Республики ввезли более 117 тысяч новых легковых автомобилей, сообщает РИА Новости.

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По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), это почти на 40% больше, чем годом ранее.

«В 2022 году наибольшее количество легковых автомобилей ввозилось из Китая. Всего ввезено более 117 тысяч новых авто, что почти на 40% больше, чем в прошлом году», - указали в ведомстве.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что в 2022 году в России было реализовано 687 370 новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV), что на 58,8% меньше, чем в 2021 году.

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ФОТО: РИА Новости
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