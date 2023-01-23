В России отозвали более 47 тысяч автомобилей Lexus и Toyota

Под отзыв попали модели Toyota Camry, Corolla, HI-Ace, Land Cruiser 300 и Land Cruiser Prado, а также Lexus ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350 - всего 47 007 автомобилей

В Росстандарте указали, что причиной отзыва стали особенности программного обеспечения модуля передачи данных, из-за которых автомобиль, в случае серьёзного ДТП, не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования.

Отмечается, что для устранения проблемы в сервисных центрах выполнят перепрограммирование модуля.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков заявили, что сервисы, ремонтирующие автомобили по ОСАГО, столкнулись с дефицитом запчастей и не могут выдерживать установленные сроки, пишут «Известия».

