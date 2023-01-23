В России отозвали более 47 тысяч автомобилей Lexus и Toyota
В России объявили добровольный отзыв автомобилей Lexus и Toyota, которые были реализованные с 28 ноября 2020 года по настоящее время, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Под отзыв попали модели Toyota Camry, Corolla, HI-Ace, Land Cruiser 300 и Land Cruiser Prado, а также Lexus ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350 - всего 47 007 автомобилей
В Росстандарте указали, что причиной отзыва стали особенности программного обеспечения модуля передачи данных, из-за которых автомобиль, в случае серьёзного ДТП, не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования.
Отмечается, что для устранения проблемы в сервисных центрах выполнят перепрограммирование модуля.
Ранее в Российском союзе автостраховщиков заявили, что сервисы, ремонтирующие автомобили по ОСАГО, столкнулись с дефицитом запчастей и не могут выдерживать установленные сроки, пишут «Известия».
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