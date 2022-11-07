Товарооборот между Россией и Китаем достиг $153,938 млрд

Отмечается, что с января по октябрь общий товарооборот увеличился на 33%. Поставки из КНР в РФ выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достигли отметки в $59,596 млрд.

При этом производители из России поставили в Китай на 49,9% больше товаров. Общая сумма импорта составила $94,342 млрд, отмечает телеканал «360».

В октябре уровень товарооборота Москвы и Пекина составил $17,637 млрд. Россия ввезла в КНР товаров на $10,23 млрд, Китай в Россию — на $7,4 млрд, пишет «Свободная пресса».

