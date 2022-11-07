Товарооборот между Россией и Китаем достиг $153,938 млрд
Россия и Китай с начала 2022 года на треть нарастили товарооборот, сумма операций достигла $153,938 млрд (более 9,5 трлн рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Главного таможенного управления КНР.
Отмечается, что с января по октябрь общий товарооборот увеличился на 33%. Поставки из КНР в РФ выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достигли отметки в $59,596 млрд.
При этом производители из России поставили в Китай на 49,9% больше товаров. Общая сумма импорта составила $94,342 млрд, отмечает телеканал «360».
В октябре уровень товарооборота Москвы и Пекина составил $17,637 млрд. Россия ввезла в КНР товаров на $10,23 млрд, Китай в Россию — на $7,4 млрд, пишет «Свободная пресса».
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