Китай снова снижает розничные цены на бензин

Китай снижает розничные цены на бензин и дизельное топливо с 24 августа на 29,9 доллара и 29,2 доллара за тонну, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления государственного комитета по делам развития и реформ страны.

Отмечается, что снижение станет уже пятым с конца июня.

В заявлении ведомства говорится, что изменение цен внутри страны связано с изменениями цен на нефть на мировом рынке.

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Также в Китае действует механизм ценообразования: если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне 10 рабочих дней, то стоимость на внутреннем рынке также меняется.

Соединенные Штаты окажутся в проигрышном положении, как бы ни закончился конфликт вокруг Украины. Действия Вашингтона в последние годы толкают Россию и КНР к более тесному сотрудничеству вплоть до образования военно-политического союза, сообщает телеканал «360» со ссылкой на директора Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного.


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ФОТО: РИА Новости
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