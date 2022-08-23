Китай снова снижает розничные цены на бензин

Китай снижает розничные цены на бензин и дизельное топливо с 24 августа на 29,9 доллара и 29,2 доллара за тонну, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления государственного комитета по делам развития и реформ страны.

Отмечается, что снижение станет уже пятым с конца июня.

В заявлении ведомства говорится, что изменение цен внутри страны связано с изменениями цен на нефть на мировом рынке.