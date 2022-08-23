Китай снова снижает розничные цены на бензин
Китай снижает розничные цены на бензин и дизельное топливо с 24 августа на 29,9 доллара и 29,2 доллара за тонну, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления государственного комитета по делам развития и реформ страны.
Отмечается, что снижение станет уже пятым с конца июня.
В заявлении ведомства говорится, что изменение цен внутри страны связано с изменениями цен на нефть на мировом рынке.
Также в Китае действует механизм ценообразования: если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне 10 рабочих дней, то стоимость на внутреннем рынке также меняется.
Соединенные Штаты окажутся в проигрышном положении, как бы ни закончился конфликт вокруг Украины. Действия Вашингтона в последние годы толкают Россию и КНР к более тесному сотрудничеству вплоть до образования военно-политического союза, сообщает телеканал «360» со ссылкой на директора Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного.
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