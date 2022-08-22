«Беспрецедентная инфляция»: Экономист оценил последствия возможного дефолта США
Сергей Калашников в эфире НСН рассказал, что американский экономический кризис затронет в большей степени Китай и Евросоюз, при этом у США есть все инструменты, чтобы справляться с трудностями без объявления дефолта.
В США выработаны эффективные механизмы для наращивания государственного долга, для объявления дефолта нет никаких оснований, заявил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
О том, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе консультаций представителей РФ и государств — членов АСЕАН. По его словам, неконтролируемый рост заимствований привел к образованию госдолга США в $30 трлн
«Никакой объективной основы для этого нет. США все обозримое прошлое живут при системе наращивания своего государственного долга. Они выработали достаточно эффективные механизмы решения этих вопросов США, как и вся мировая экономика, живут в достаточно сложных экономических условиях – беспрецедентный рост инфляции, в США не было такого со времен Картера, растет безработица, нарастают политические проблемы по линии взаимоотношения черного и белого населения. У США огромный букет проблем, но нужно отметить, что у них и потенциал для решения проблем достаточно высокий», - отметил Калашников.
Он также подчеркнул, что экономическая нестабильность США приведет к ряду проблем в других ведущих экономиках – больше всего пострадают Китай и Евросоюз.
«США с их 23% ВВП являются важнейшим актором, который влияет на мировую экономику. События, которые происходят внутри Соединенных Штатов, начинают отражаться на всей мировой экономике. Я не думаю, что на России это отразится в большей степени, в первую очередь это отразится на соразмерных США экономиках. У России 1,6-1,7 мирового ВВП. Во-первых, изменения затронут систему взаимосвязи между американской и китайской экономикой. Китай переживает целый ряд проблем, они очень сильно завязаны на американской экономике, расклад между Китаем и Америкой будет важным для всего мира. Второе – это Европа, единая Европа с ее экономическим потенциалом, проблемы США не обойдут Европу. Третье – Англия, Канада, Австралия», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
В условиях санкций Россия не сможет поступить по образцу Китая. Американцы или европейцы просто запретят странам делиться технологиями с Россией, заявил ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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