«Беспрецедентная инфляция»: Экономист оценил последствия возможного дефолта США

В США выработаны эффективные механизмы для наращивания государственного долга, для объявления дефолта нет никаких оснований, заявил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

О том, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе консультаций представителей РФ и государств — членов АСЕАН. По его словам, неконтролируемый рост заимствований привел к образованию госдолга США в $30 трлн

«Никакой объективной основы для этого нет. США все обозримое прошлое живут при системе наращивания своего государственного долга. Они выработали достаточно эффективные механизмы решения этих вопросов США, как и вся мировая экономика, живут в достаточно сложных экономических условиях – беспрецедентный рост инфляции, в США не было такого со времен Картера, растет безработица, нарастают политические проблемы по линии взаимоотношения черного и белого населения. У США огромный букет проблем, но нужно отметить, что у них и потенциал для решения проблем достаточно высокий», - отметил Калашников.