Китай подсчитал падение промпроизводства из-за коронавируса

Объемы промышленного производства в Китае в первые два месяца 2020 года сократились на 13,5%. За аналогичный период 2019 года рост составил 6,9%. Об этом говорится в докладе Государственного статистического управления КНР, передает ТАСС.

По сравнению с декабрем 2019 года промышленное производство в стране упало сразу на 26,63%.

В обрабатывающей промышленности падение зафиксировано на 15,7% в годовом выражении. В добывающей отрасли - на 6,5%. Среди предприятий, занимающихся производством и снабжением электричества, тепла, газа и воды, активность снизилась на 7,1%.

Рост отмечен только в добыче нефти и газа (2,1%) и в производстве табачной продукции (6,9%).

Самое серьезное падение отмечено в автомобильном секторе (31,8%), в производстве оборудования для железнодорожного, аэрокосмического, морского и другого транспорта (28,2%) и в текстильной промышленности (27,2%).

По итогам прошлого года промышленное производство КНР выросло за год на 5,7%.