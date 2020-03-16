Китай подсчитал падение промпроизводства из-за коронавируса
Объемы промышленного производства в Китае в первые два месяца 2020 года сократились на 13,5%. За аналогичный период 2019 года рост составил 6,9%. Об этом говорится в докладе Государственного статистического управления КНР, передает ТАСС.
По сравнению с декабрем 2019 года промышленное производство в стране упало сразу на 26,63%.
В обрабатывающей промышленности падение зафиксировано на 15,7% в годовом выражении. В добывающей отрасли - на 6,5%. Среди предприятий, занимающихся производством и снабжением электричества, тепла, газа и воды, активность снизилась на 7,1%.
Рост отмечен только в добыче нефти и газа (2,1%) и в производстве табачной продукции (6,9%).
Самое серьезное падение отмечено в автомобильном секторе (31,8%), в производстве оборудования для железнодорожного, аэрокосмического, морского и другого транспорта (28,2%) и в текстильной промышленности (27,2%).
По итогам прошлого года промышленное производство КНР выросло за год на 5,7%.
Между тем, снижение цен на нефть наблюдалось на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить базовую ставку по федеральным фондам до 0-0,25%. Регулятор также объявил о мерах поддержки для банков в связи с негативным влиянием коронавируса.
Сразу несколько стран могут объявить о дефолте в ближайшее время, считает глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс. Экономист Никита Кричевский поддержал выводы американского аналитика. В эфире НСН российский эксперт также заявил, что волна дефолтов может прокатиться по миру в ближайшие месяцы.
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