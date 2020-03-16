Новости за ночь: Нефть Brent подешевела до $31,7 после снижения ставки ФРС США

Нефть марки Brent с поставками в мае подешевела на торгах биржи ICE в Лондоне. Минимальная стоимость барреля этой смеси к 2 часам ночи по московскому времени достигала $31,7. Апрельские фьючерсы WTI упала в цене до $30 за баррель.

Спустя несколько часов котировки немного отыграли падение. Так, Brent в эти минуты торгуется в районе $32,8-32,9 за баррель.

Снижение цен на нефть наблюдалось на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить базовую ставку по федеральным фондам до 0-0,25%. Регулятор также объявил о мерах поддержки для банков в связи с негативным влиянием коронавируса. Решение о снижении ставки приветствовал президент США Дональд Трамп. «Это замечательно для нашей страны», - уверен он.

