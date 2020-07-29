Китай купит весь газ. Но позже

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в беседе с НСН выразил уверенность, что Китай выполнит контрактные обязательства перед Газпромом.



Китай резко сократил закупки российского газа. Как сообщает портал «Новый взгляд», с начала года КНР выкупила лишь 1,27 млрд кубометров российского газа. Если ситуация сохранится, то к концу года можно ожидать сокращения объемов импорта топлива на 40% от контрактных объёмов (5 млрд кубов).

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН выразил уверенность, что Китай выполнит контрактные обязательства перед Газпромом.

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«Они сократили закупки российского газа, потому что у нас идет привязка к цене на нефть, по этому контракту 2014 года Газпром-CNPC. Эта привязка идет с лагом в шесть-девять месяцев. Китай видит, что цены на нефть в марте, апреле, мае были сверхнизкие, поэтому у него есть желание отложить покупку газа до осени, когда на цене газа отразится мартовское падение цен на нефть. Всегда можно прогнозировать, сколько будет стоить газ через полгода. И тогда есть смысл побольше его выбирать, потому что он будет сверхдешевым. Поэтому сейчас Китай переключился на СПГ, который тоже можно довольно дешево брать. Думаю, по итогам года Китай выполнит свои контрактные обязательства. В любом случае там есть условие take-or-pay (бери или плати), по-моему, на 80-85% от контракта. Так что Газпром в любом случае получит стоимость газа, даже если Китай его не возьмет», - сказал эксперт.

Ранее Игорь Юшков в беседе с НСН объяснил, почему Минск хочет рассчитываться за российский газ белорусскими рублями.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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