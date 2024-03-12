«Прогноз на рост»: Индия и Китай обеспечат повышенный спрос на российскую нефть

Группа производителей нефти ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно разошлись в своих прогнозах насчет спроса на топливо. Согласно февральскому прогнозу МЭА, спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,22 миллиона баррелей в сутки. В свою очередь ОПЕК ожидает рост на уровне 2,25 миллионов баррелей в сутки. Юшков высказал предположение, что этот показателей может достигнуть двух миллионов баррелей в сутки.

«Истина, как всегда, посередине. ОПЕК – организация стран экспортеров нефти, заинтересована в росте потребления и сохранении цен на высоком уровне. МЭА – альянс потребителей нефти западных стран, им выгоднее, чтобы цены были низкие. В реальности все будет зависеть от того, как сложится цена, пока она приемлема и для потребителя, и для производителя. Я бы был ближе к позиции ОПЕК. Лавинообразного введения электромобилей, которое бы сократило рынок топлива, мы не видим. Даже в Европе уже обсуждают продолжение создания автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Полагаю, спрос на нефтепродукты сохранится на уровне двух миллионов баррелей в сутки», - сказал он.