«Прогноз на рост»: Индия и Китай обеспечат повышенный спрос на российскую нефть
Мировой спрос на топливо может достигнуть двух миллионов баррелей в сутки, во многом ситуацию определит развитие азиатского рынка, заявил в беседе с НСН Игорь Юшков.
Развитие рынка азиатских стран может привести к росту спроса на нефть, и в этих условиях странам ОПЕК+ стоит рассмотреть увеличение согласованных объемов добычи, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Группа производителей нефти ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно разошлись в своих прогнозах насчет спроса на топливо. Согласно февральскому прогнозу МЭА, спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,22 миллиона баррелей в сутки. В свою очередь ОПЕК ожидает рост на уровне 2,25 миллионов баррелей в сутки. Юшков высказал предположение, что этот показателей может достигнуть двух миллионов баррелей в сутки.
«Истина, как всегда, посередине. ОПЕК – организация стран экспортеров нефти, заинтересована в росте потребления и сохранении цен на высоком уровне. МЭА – альянс потребителей нефти западных стран, им выгоднее, чтобы цены были низкие. В реальности все будет зависеть от того, как сложится цена, пока она приемлема и для потребителя, и для производителя. Я бы был ближе к позиции ОПЕК. Лавинообразного введения электромобилей, которое бы сократило рынок топлива, мы не видим. Даже в Европе уже обсуждают продолжение создания автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Полагаю, спрос на нефтепродукты сохранится на уровне двух миллионов баррелей в сутки», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, драйверами роста спроса на нефть станут потребности Индии и Китая, при этом странам ОПЕК+ стоит задуматься о наращивании согласованных объемов добычи.
«Все будет зависеть от состояния азиатских рынков. Если у Китая не будет проблем в экономике, он нарастит производство товаров, их нужно будет перевозить, что увеличит спрос на нефть. Индия все больше автомобилизируется, по числу населения она уже обошла Китай. От этих двух игроков и будет зависеть, насколько вырастет спрос. При этом с увеличением потребления нефти Россия заработает больше. Думаю, постепенно участники ОПЕК+ будут пытаться увеличить согласованные объемы добычи, чтобы удержать цены на фоне растущего спроса. До бесконечности уступать рынок США и другим конкурентам невозможно. Нужно разработать механизм, который позволит в моменте увеличить добычу, чтобы зарабатывать на объемах, а не только на цене», - резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что за первые два месяца 2024 года нефтегазовые доходы российского бюджета выросли на 71,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основной вклад в увеличение доходов бюджета от отрасли внес рост цен на российскую нефть марки Urals, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: 42% россиян моложе 25 лет предпочитают покупать брендовые вещи
- Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода
- Российские пограничники покинут аэропорт Звартноц до 1 августа
- В Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Невельское в ДНР
- Союз дачников: В марте можно начать сеять в ящиках томаты, перцы и баклажаны
- Туктамышева рассказала, что заставит ее возобновить карьеру
- Психотерапевт заявила, что изоляция и стресс могут привести к деменции
- Россия ввела санкции в отношении 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
- Премьер Грузии ответил на требования Киева разорвать авиасообщение с Россией
- В Пекине состоялась премьера российского фильма «Вызов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru