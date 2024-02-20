Новак: Экспорт нефтепродуктов из РФ в 2023 году составил 100 млн тонн

Экспорт нефтепродуктов из России в прошлом году составил 100 млн тонн. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

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Как отметил зампред правительства, на поставки в дружественные страны пришлось около 84% экспорта нефти.

Ранее Eurostat сообщил, что государства Евросоюза в 2023 году закупили нефть, нефтепродукты и газ из России на 29 млрд евро, напоминает «Свободная пресса».

Между тем эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT спрогнозировал «кропотливую работу» по совершенствованию и оптимизации продаж на российском нефтегазовом рынке.

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ФОТО: РИА Новости
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