Новак: Экспорт нефтепродуктов из РФ в 2023 году составил 100 млн тонн

Как отметил зампред правительства, на поставки в дружественные страны пришлось около 84% экспорта нефти.

Ранее Eurostat сообщил, что государства Евросоюза в 2023 году закупили нефть, нефтепродукты и газ из России на 29 млрд евро, напоминает «Свободная пресса».

Между тем эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT спрогнозировал «кропотливую работу» по совершенствованию и оптимизации продаж на российском нефтегазовом рынке.

