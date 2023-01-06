Одной из тем саммита G7 в Японии станет противодействие экономическому давлению
Одной из тем саммита стран Группы семи в 2023 году станут вопросы эффективных мер и противодействия экономическому давлению и принуждению. Об этом заявил министр экономики Японии Ясутоси Нисимура, передает РИА Новости.
«Экономическое принуждение сейчас представляет реальную опасность», — отметил Нисимура.
Министр подчеркну необходимость сдерживать подобное принуждение. По словам Нисимуры, следует проводить ответные меры, «выявляя слабые места стран, пытающихся действовать принуждением».
В текущем году председательство в G7 перейдет Японии, саммит «семерки» состоится 19-21 мая в Хиросиме.
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