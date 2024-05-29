Депутат Кирьянов объяснил нижнюю границу нового НДФЛ и анонсировал «13-ю зарплату»
Реформа налоговой системы является логичным и оправданным решением: платить будет больше тот, кто больше зарабатывает, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов.
Изменения налоговой системы, касающиеся налогообложения доходов физлиц, коснутся примерно 3,2% работающих россиян, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в разговоре с НСН. По его словам, это будет небольшой процент тех, кто получает «серьезные доходы».
Ранее Минфин внес в правительство проект реформы налоговой системы. В частности, будут изменены ставки подоходного налога (НДФЛ). Для доходов от 2,4 до 5 млн рублей – 15% (ранее предлагалось от 1 млн рублей в год), для доходов от 5 до 20 млн рублей – 18%, для доходов от 20 до 50 млн рублей – 20%. Для доходов свыше 50 млн рублей предлагается сделать ставку в 22%. Для тех, у кого меньше 2,4 млн рублей дохода в год, ставка останется на уровне 13%. Также со ставкой в 13% останутся доходы участников боевых действий в Украине.
«Были разные предложения и ожидания, но все стало очевидным уже на больших парламентских слушаниях, когда министр финансов Антон Силуанов сказал о разумной шкале и о разумной прогрессии НДФЛ, приведя в пример наших соседей, у которых 25%. Можно было предположить, что у нас будет ниже. Все, что касается налогообложения доходов физических лиц, коснется примерно 3,2% работающих людей. Это небольшой процент тех, кто получает серьезные доходы. Здесь у нас регуляторика простирается до 22%, когда свыше 50 млн рублей человек зарабатывает. Это не влияет на подавляющее большинство россиян», – сказал Кирьянов.
Он объяснил, почему было принято решение установить ставку НДФЛ в 15% для доходов от 2,4 до 5 млн рублей.
«Что касается порога в 2,4 млн, по которым сохраняется 13% – это связано с тем, что у самозанятых тоже 2,4 млн в год по упрощенному режиму. Соответственно, мы сохраняем налоговые ставки для самозанятых, а это порядка 10 млн человек, которые добровольно вышли из тени. Такой же порог ставим и для людей, которые заняты у работодателя, это вполне логично, решение оправданное», – указал собеседник НСН.
Кроме того, депутат отметил, что освобождение от НДФЛ малоимущих на сегодняшний день не запланировано.
«Освобождение от НДФЛ не запланировано, но появляется налоговая 13-я зарплата. То есть, смысл в том, что люди, у которых невысокие доходы, смогут воспользоваться налоговыми вычетами на детей и так далее, такая семейная политика. За счет налоговых выплат ставка для семей с детьми фактически будет 6%. Это касается примерно половины всех семей с двумя и более детьми в стране. Это очень серьезный массив. Здесь очень большой пакет законодательных новаций», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву выступил за прогрессивное налогообложение в РФ, отметив, что общество воспримет это «абсолютно нормально». Он отмечал, что распределение налогового бремени должно быть более справедливым, передает «Радиоточка НСН».
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