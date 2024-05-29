Депутат Кирьянов объяснил нижнюю границу нового НДФЛ и анонсировал «13-ю зарплату»

Изменения налоговой системы, касающиеся налогообложения доходов физлиц, коснутся примерно 3,2% работающих россиян, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в разговоре с НСН. По его словам, это будет небольшой процент тех, кто получает «серьезные доходы».

Ранее Минфин внес в правительство проект реформы налоговой системы. В частности, будут изменены ставки подоходного налога (НДФЛ). Для доходов от 2,4 до 5 млн рублей – 15% (ранее предлагалось от 1 млн рублей в год), для доходов от 5 до 20 млн рублей – 18%, для доходов от 20 до 50 млн рублей – 20%. Для доходов свыше 50 млн рублей предлагается сделать ставку в 22%. Для тех, у кого меньше 2,4 млн рублей дохода в год, ставка останется на уровне 13%. Также со ставкой в 13% останутся доходы участников боевых действий в Украине.