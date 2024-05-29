Минфин хочет повысить налог на прибыль организаций до 25 процентов

Повышение позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования оборотных сборов, таких, как курсовые экспортные пошлины. Это будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам, заявили в Минфине.

Налоговые поправки могут быть приняты уже в весеннюю сессию Госдумы, чтобы изменения налоговой системы вступили в силу с начала 2025 года.

Во вторник Минфин предложил перейти к расширенной прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц. Ставка в 13% сохранится для граждан с доходом до 2,4 млн рублей в год, а максимальная ставка 22% будет распространяться на доходы, превышающие 50 млн рублей в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

