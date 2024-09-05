Путин: Россия не отказывалась от расчетов в долларах

Как отметил Путин, Москва не проводит «политики дедолларизации»

«Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах, нам отказали в расчетах», — подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, на этом фоне страна «просто вынуждена» искать другие возможности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия активно развивает расчеты в национальных валютах с Китаем, государства на 90% отказались от использования доллара при сделках, напоминает Ura.ru.

