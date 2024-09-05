Путин: Россия не отказывалась от расчетов в долларах
Россия не отказывалась от расчетов в долларах, заявил президент Владимир Путин. Об этом он рассказал на Восточном экономическом форуме.
Как отметил Путин, Москва не проводит «политики дедолларизации»
«Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах, нам отказали в расчетах», — подчеркнул глава государства.
По словам российского лидера, на этом фоне страна «просто вынуждена» искать другие возможности.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия активно развивает расчеты в национальных валютах с Китаем, государства на 90% отказались от использования доллара при сделках, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru