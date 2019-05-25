Киев признал зависимость от торговли с Россией

Он сообщил, что власти Украины не должны торопиться, принимая подобные решения, а действовать так, чтобы «не выстрелить себе в ногу», сообщает Газета.ру. Герус добавил, что Киев получает от поставок продукции в России выручку, которая делает Украину сильнее. Кроме того, он сообщил, что в сфере энергетики из Москвы совершаются большие поставки.

По словам Геруса, живя в глобальном мире, невозможно разорвать экономические отношения.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН признался, что Зеленский сначала удивил свежестью, потом – странностью.

