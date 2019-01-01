Колташов: У Украины все будет хорошо только в составе России

Василий Колташов: «И действительно, инфляция в России могла бы быть ниже. Но для этого необходимо, чтобы инфляцию не разгоняло само государство. Непонятно, почему нужно повышать тарифы, например, на 5% каждые полгода. Непонятно, почему нужно увеличивать цены на топливо, увеличивая при этом, еще и налоги. Невозможно ожидать низкую инфляцию и, в то же время, постоянно провоцировать высокую инфляцию. В то же время, есть такой фактор, как рынок нефти. И, конечно, если цены на углеводороды заметно уйдут вниз, чего можно ожидать, то, конечно, можно ожидать и ослабления рубля. Так что тут Орешкину стоит вспомнить собственные оговорки. Ну, например, тот момент, когда он сказал, что экономический рост – дело непростое и рискованное. Вот эти самые оговорки стоит применить инфляции: ожидать низкой инфляции – дело непростое, рискованное и негарантированное», - рассказал НСН Василий Колташов.

