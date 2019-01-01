Колташов: У Украины все будет хорошо только в составе России
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Инфляция в России на конец года может опуститься ниже 4%
Инфляция в России на конец года может опуститься ниже 4%. С таким заявлением выступил на коллегии Министерства финансов его глава Максим Орешкин. Уже сейчас, по его словам, инфляция замедлилась до 5,1% в годовом выражении.
Василий Колташов: «И действительно, инфляция в России могла бы быть ниже. Но для этого необходимо, чтобы инфляцию не разгоняло само государство. Непонятно, почему нужно повышать тарифы, например, на 5% каждые полгода. Непонятно, почему нужно увеличивать цены на топливо, увеличивая при этом, еще и налоги. Невозможно ожидать низкую инфляцию и, в то же время, постоянно провоцировать высокую инфляцию. В то же время, есть такой фактор, как рынок нефти. И, конечно, если цены на углеводороды заметно уйдут вниз, чего можно ожидать, то, конечно, можно ожидать и ослабления рубля. Так что тут Орешкину стоит вспомнить собственные оговорки. Ну, например, тот момент, когда он сказал, что экономический рост – дело непростое и рискованное. Вот эти самые оговорки стоит применить инфляции: ожидать низкой инфляции – дело непростое, рискованное и негарантированное», - рассказал НСН Василий Колташов.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны. Соответствующее заявление политик сделала после переговоров с коллегами по политическому объединению.
Василий Колташов: «На самом деле, это очень печальный итог для Терезы Мэй: всю жизнь заниматься политической игрой, делать карьеру, все время кого-то отодвигать, продвигаться, быть похожей на железную леди и уйти в отставку просто ни с чем! Тем более, что уже очевидно: ни разрыва с Евросоюзом, ни нормального соглашения не выходит, да и согласия от Парламента Мэй никак не получит. Единственное ее достижение – она стала козлом отпущения для всех британских политиков», - резюмировал он в эфире НСН.
Украина может сравняться с Польшей по ВВП только через 50 лет
Всемирный банк обнародовал специальный доклад о реализации потенциала экономического роста Украины. По оценкам экспертов, страна с точки зрения ВВП на душу населения находится на одном уровне с Молдавией, Арменией и Грузией. А чтобы достичь уровня развития Польши, Киеву понадобится 50 лет.
Василий Колташов: «Это, конечно, при условии, что Польша будет деградировать, ведь эта страна (вместе с Чехией) – страна с очень неплохими условиями. И именно потому, что есть Польша, Украине такие условия не светят. Своим успехом Польша обязана тем, что Советский Союз отрезал от Германии кусочки (например, Силезию) и прикрепил их к Польше. Польша получила немецкие инвестиции, Украина их получить не может. Она вынуждена оставаться аграрной. Там – деградация городов, деградация производства. Вот, к сожалению, ее перспективы. Я уверен, что у Украины будет все хорошо, но, скорее всего только в составе России. Потому, что никаких шансов стать второй Польшей (заметьте, речи о том, чтобы стать второй Францией уже не идет), нет», - подчеркнул Василий Колташов в беседе с НСН.
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