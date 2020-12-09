Маск впервые занял вторую строчку в рейтинге миллиардеров Forbes

По данным Forbes, состояние Маска увеличилось на 1,6 миллиарда долларов, составив 144,7 миллиарда долларов.

Рост состояния Маска связан с тем, что акций Tesla выросли в цене более чем в семь раз. Он владеет 21% акций в компании.

Между тем, Илон Маск сменил место жительства и теперь живет в штате Техас. Туда он переехал из Калифорнии, сообщает РИА ФАН. Сам миллиардер подтвердил новость о своем переезде в беседе с журналистами.



