Маск впервые занял вторую строчку в рейтинге миллиардеров Forbes

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые оказался на втором месте в списке миллиардеров Forbes Real-Time. В рейтинге агентства Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI) он еще с ноября занимает вторую строчку.

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По данным Forbes, состояние Маска увеличилось на 1,6 миллиарда долларов, составив 144,7 миллиарда долларов.

Рост состояния Маска связан с тем, что акций Tesla выросли в цене более чем в семь раз. Он владеет 21% акций в компании.

Между тем, Илон Маск сменил место жительства и теперь живет в штате Техас. Туда он переехал из Калифорнии, сообщает РИА ФАН. Сам миллиардер подтвердил новость о своем переезде в беседе с журналистами.


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ФОТО: РИА Новости
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