Россияне стали вдвое чаще читать книги об искусстве

Наибольшей популярностью среди прочих книг об искусстве пользуется работа Льва Данилкина «Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой» о многолетнем директоре ГМИИ им. Пушкина Ирине Антоновой. Также россияне нередко выбирали для себя автобиографию «Искусство как выбор. История моей жизни» экс-главы Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой и «Диалоги об искусстве. Пятое измерение» Ирины Антоновой. Топ-5 по теме музеологии дополняют «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд», «Воспоминания. Траектория судьбы» и «От Боттичелли до Караваджо. 100 шедевров».

Подобным книгам чаще отдают предпочтения женщины (83%) в возрасте от 35 до 44 лет. Среди мужчин к ним обращается аудитория старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что 22% россиян предпочитают читать в отпуске классику, 18% выбирают триллеры и детективы, а 16% - романтику, напоминает «Радиоточка НСН».

