Россияне стали вдвое чаще читать книги об искусстве
Интерес россиян к книгам о музеях и искусстве в первой половине 2026 года вырос в два раза относительно показателя 2025 года, следует из исследования сервиса «КИОН Строки», представленного ко дню рождения художника Рембрандта Харменса ван Рейна.
Наибольшей популярностью среди прочих книг об искусстве пользуется работа Льва Данилкина «Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой» о многолетнем директоре ГМИИ им. Пушкина Ирине Антоновой. Также россияне нередко выбирали для себя автобиографию «Искусство как выбор. История моей жизни» экс-главы Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой и «Диалоги об искусстве. Пятое измерение» Ирины Антоновой. Топ-5 по теме музеологии дополняют «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд», «Воспоминания. Траектория судьбы» и «От Боттичелли до Караваджо. 100 шедевров».
Подобным книгам чаще отдают предпочтения женщины (83%) в возрасте от 35 до 44 лет. Среди мужчин к ним обращается аудитория старше 65 лет.
Ранее сообщалось, что 22% россиян предпочитают читать в отпуске классику, 18% выбирают триллеры и детективы, а 16% - романтику, напоминает «Радиоточка НСН».
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