Каждая десятая компания в России готовится к закрытию

Каждая десятая компания (9,7%) в России готовится к закрытию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В начале года у трети опрошенных предпринимателей (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% сохранился на уровне прошлого года. Еще 19,1% респондентов сообщили о постепенном восстановлении после 2020 года, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

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Главной проблемой бизнеса называется слабый спрос. Об этом заявили более половины (59,8%) предпринимателей. Также среди ключевых проблем они назвали невозможность заплатить налог на имущество или оплачивать аренду (27,3%). Еще 25,3% признались в нехватке средств на зарплаты и выплату страховых взносов.

Ранее кабмин разработал новый пакет поддержки бизнеса, который состоит из пяти видов поддержки. В основном они направлены на сохранение занятости, а также на поддержку среднего и малого бизнеса.

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ФОТО: «Галс-Девелопмент»
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