Каждая десятая компания в России готовится к закрытию

Каждая десятая компания (9,7%) в России готовится к закрытию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В начале года у трети опрошенных предпринимателей (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% сохранился на уровне прошлого года. Еще 19,1% респондентов сообщили о постепенном восстановлении после 2020 года, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавируса.