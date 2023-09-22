В Минэнерго рассказали о проработке мер стабилизации цен на топливо

По его словам, соответствующие решения пока не приняты окончательно в правительстве.

«Ждем системных мер, которые позволят не в таком режиме регулировать, а чтобы мы спокойно вошли в весну и осень следующего года. Прорабатывается вариант, связанный и с пошлинами, и с налогами», — цитирует Рубцова РИА Новости.

Ранее кабмин ввел временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Меры приняли для стабилизации внутреннего рынка. Позже первый замминистра энергетики Павел Сорокин уточнил, что ограничения ввели бессрочно, пишет RT.

