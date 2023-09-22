В Минэнерго рассказали о проработке мер стабилизации цен на топливо

Системные меры, призванные стабилизировать внутренние цены на топливо, прорабатываются. Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов.

Россия ввела временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива

По его словам, соответствующие решения пока не приняты окончательно в правительстве.

«Ждем системных мер, которые позволят не в таком режиме регулировать, а чтобы мы спокойно вошли в весну и осень следующего года. Прорабатывается вариант, связанный и с пошлинами, и с налогами», — цитирует Рубцова РИА Новости.

Ранее кабмин ввел временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Меры приняли для стабилизации внутреннего рынка. Позже первый замминистра энергетики Павел Сорокин уточнил, что ограничения ввели бессрочно, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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