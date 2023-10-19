Казахстан ограничил экспорт в Россию 106 видов товаров из-за санкций
Казахстан прекратил поставки в Россию 106 наименований товаров из-за санкций Запада в отношении РФ. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев, пишет портал zakon.kz.
По словам чиновника, Астана полностью ограничила экспорт 106 «различных продуктов».
«Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», — указал Торебаев.
В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика будет следовать западному санкционному режиму в отношении России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7
- Казахстан ограничил экспорт в Россию 106 видов товаров из-за санкций
- СМИ: Сенатор от Татарстана Емельянов попал в реанимацию после ДТП
- Умер актер из сериала «Каламбур» Сергей Гладков
- Роскомнадзор подтвердил утечку данных клиентов «МТС Банка»
- Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» заочно арестован по делу о хищении
- В Тульской области нашли редкий образец оружия Смутного времени
- Беспилотник - разведчик США подал сигнал бедствия около Крыма
- Группа «Аффинаж» анонсировала гастроли по России
- ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru