Казахстан ограничил экспорт в Россию 106 видов товаров из-за санкций

Казахстан прекратил поставки в Россию 106 наименований товаров из-за санкций Запада в отношении РФ. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев, пишет портал zakon.kz.

Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России

По словам чиновника, Астана полностью ограничила экспорт 106 «различных продуктов».

«Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», — указал Торебаев.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика будет следовать западному санкционному режиму в отношении России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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