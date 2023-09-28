Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России
28 сентября 202315:22
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не собирается ослаблять санкции против России, и будет следовать рекомендациям западных стран.
«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по его соблюдениями, и какие-то опасения в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти этот режим, мне кажется, не должно быть», - заявил Токаев.
Ранее Казахстан принял решение увеличить закупки бензина у России на фоне запрета экспорта топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru