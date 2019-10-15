АРБ призвала ЦБ не лезть не в свою работу. У банков 10 цветов светофора

Центральный Банк России намерен ввести единую платформу по проверке клиентов банков, которая будет классифицировать их по трем категориям. При этом каждая группа будет иметь свое цветовое обозначение по принципу светофора. За клиентами «красной» категории контроль будет осуществляться в онлайн-режиме. Попавших в «желтую» группу станут анализировать по процедуре посткомплаенса. «Зеленой» - без повышения внимания, сообщает РБК.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН отметил, что банки без помощи ЦБ справляются с классификацией клиентов.