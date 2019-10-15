АРБ призвала ЦБ не лезть не в свою работу. У банков 10 цветов светофора
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) в эфире НСН посоветовал Центробанку заняться развитием кредитования и рынка.
Центральный Банк России намерен ввести единую платформу по проверке клиентов банков, которая будет классифицировать их по трем категориям. При этом каждая группа будет иметь свое цветовое обозначение по принципу светофора. За клиентами «красной» категории контроль будет осуществляться в онлайн-режиме. Попавших в «желтую» группу станут анализировать по процедуре посткомплаенса. «Зеленой» - без повышения внимания, сообщает РБК.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН отметил, что банки без помощи ЦБ справляются с классификацией клиентов.
«Банки сами умеют оценивать своих клиентов по десяти цветам светофора. Если регулятору больше нечем заняться, то он, конечно, может еще и этим заниматься, но лучше бы он занимался вопросами активизации работы банков, развитием кредитования и рынка, а не усложнением всякого рода процедур. Поэтому, конечно, полезные советы всегда можно выслушать, но вторгаться в процесс можно только на уровне рекомендаций. Для оценки благонадежности клиента есть бюро кредитных историй, внутренний скоринг у банков, масса технологий. Зачем этим заниматься Центральному Банку, ведь у каждого своя специфика оценки своего контрагента», - сказал Тосунян.
Ранее АРБ в эфире НСН поддержала штрафы для банков за страховку кредитов. Соответствующее предложение Минфин хочет закрепить законодательно.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Фигуристку Тотьмянину тайно прооперировали в Москве
- Минобороны РФ: Армия Сирии заняла Манбидж после ухода американцев
- Родные Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы
- В России оформлен первый штраф за фейковые новости
- В«Место встречи». Жёсткое порно взамен НТВ показали на Рязанщине