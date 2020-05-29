Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей по просьбе Минниханова

Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии COVID-19, после соответствующей просьбы президента Татарстана Рустама Минниханова. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

В подписанном главной кабмина постановлении отмечается, что пользоваться мерами поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, телекомпании и радиостанции, а также информационные агентства и сетевые издания.

В частности, в список мер поддержки входит предоставление беспроцентных кредитов на неотложные нужды и выплату зарплат и льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, отмечает RT.

К слову, ранее с просьбой включить СМИ в список пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей выступали губернатор Красноярского края Александр Усс, президент Татарстана Рустам Минниханов, а также власти Санкт-Петербурга и правительство Хабаровского края, отмечает Коммерсантъ. О включении отрасли в список неоднократно просили и её представители.