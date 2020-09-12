Картофель может подорожать осенью

Фермеры прогнозируют подорожание картофеля этой осенью, сообщает газета «Московский комсомолец».

Причинами повышения цен на продукты осенью, в том числе на картофель, стали позндяя посевная кампания, коронавирус и погодные аномалии.

Россияне начали экономить на еде

Так, фермеры прогнозируют неурожай картофеля в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае - из-за засухи, а в Подмосковье, Чувашии и Костроме – в связи подтоплениями полей.

В АККОР (Всероссийской ассоциации фермеров) не прогнозируют роста банкротств даже на фоне сокращения производства овощей в фермерском сегменте.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил о неминуемом падении рубля из-за коронакризиса.

«Экономика России после удара коронабесия уже не встанет. Она сейчас пытается в стать на четвереньки, но не более того. И единственный способ, если мы не развиваем экономику, то единственный способ подстёгивать её или хотя бы поддерживать – это девальвация рубля. Другое дело, что доллар может упасть сильнее рубля», - сказал тогда он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Цены На ПродуктыПродукты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры