Картофель может подорожать осенью
Фермеры прогнозируют подорожание картофеля этой осенью, сообщает газета «Московский комсомолец».
Причинами повышения цен на продукты осенью, в том числе на картофель, стали позндяя посевная кампания, коронавирус и погодные аномалии.
Так, фермеры прогнозируют неурожай картофеля в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае - из-за засухи, а в Подмосковье, Чувашии и Костроме – в связи подтоплениями полей.
В АККОР (Всероссийской ассоциации фермеров) не прогнозируют роста банкротств даже на фоне сокращения производства овощей в фермерском сегменте.
Ранее научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил о неминуемом падении рубля из-за коронакризиса.
«Экономика России после удара коронабесия уже не встанет. Она сейчас пытается в стать на четвереньки, но не более того. И единственный способ, если мы не развиваем экономику, то единственный способ подстёгивать её или хотя бы поддерживать – это девальвация рубля. Другое дело, что доллар может упасть сильнее рубля», - сказал тогда он.
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