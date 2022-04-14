Канцлер Австрии: Путин пообещал стабильные поставки газа
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент РФ Владимир Путин заверил его в стабильности поставок российского газа. Как заявил Нехаммер в интервью австрийскому новостном агентству APA и немецкому DPA, речь об этом шла на переговорах в Москве.
По словам австрийского политика, российский глава сам поднял тему газа. Путин также сообщил, что платить за него можно будет и дальше в евро, передает РИА Новости.
Нехаммер заявил в среду, что Вена выступает против введения ЕС эмбарго на поставки российского газа в Европу.
Его встреча с Путиным в Москве состоялась в понедельник. После этого канцлер заявил журналистам, что поездка в Россию не была «дружеским визитом». Нехаммер назвал разговор с Путиным «прямолинейными, открытыми и жёсткими».
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