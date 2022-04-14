Канцлер Австрии: Путин пообещал стабильные поставки газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент РФ Владимир Путин заверил его в стабильности поставок российского газа. Как заявил Нехаммер в интервью австрийскому новостном агентству APA и немецкому DPA, речь об этом шла на переговорах в Москве.

По словам австрийского политика, российский глава сам поднял тему газа. Путин также сообщил, что платить за него можно будет и дальше в евро, передает РИА Новости.