Канцлер Австрии: Путин пообещал стабильные поставки газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент РФ Владимир Путин заверил его в стабильности поставок российского газа. Как заявил Нехаммер в интервью австрийскому новостном агентству APA и немецкому DPA, речь об этом шла на переговорах в Москве.

По словам австрийского политика, российский глава сам поднял тему газа. Путин также сообщил, что платить за него можно будет и дальше в евро, передает РИА Новости.

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Нехаммер заявил в среду, что Вена выступает против введения ЕС эмбарго на поставки российского газа в Европу.

Его встреча с Путиным в Москве состоялась в понедельник. После этого канцлер заявил журналистам, что поездка в Россию не была «дружеским визитом». Нехаммер назвал разговор с Путиным «прямолинейными, открытыми и жёсткими».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:ГазАвстрияВладимир Путин
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