Канищев: эскалация конфликта на Ближнем Востоке грозит нефтью по $400 за баррель

По его словам, стоимость нефти сорта Brent, может взлететь в четыре раза и достигнуть 400 долларов за баррель.

Канищев уточнил, ни у Соединенных Штатов, ни у Евросоюза нет источников для замещения такого большого объема. Эксперт отметил, что американские нефтяные запасы сейчас находятся на минимальной отметке.



Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью BFM выразил уверенность, что установленный Западом на уровне $60 за баррель потолок цен на нефть из РФ не отменяет в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».

