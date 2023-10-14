Канищев: эскалация конфликта на Ближнем Востоке грозит нефтью по $400 за баррель
Конфликт на Ближнем Востоке может вызвать рост мировых цен на нефть, заявил РИ Новости управляющий директор компании ООО "Русэнергопроект" Максим Канищев.
По его словам, стоимость нефти сорта Brent, может взлететь в четыре раза и достигнуть 400 долларов за баррель.
Канищев уточнил, ни у Соединенных Штатов, ни у Евросоюза нет источников для замещения такого большого объема. Эксперт отметил, что американские нефтяные запасы сейчас находятся на минимальной отметке.
Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью BFM выразил уверенность, что установленный Западом на уровне $60 за баррель потолок цен на нефть из РФ не отменяет в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».
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