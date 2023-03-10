Канада запретила импорт алюминия и стали из России

Согласно принятым поправкам, любому человеку на территории Канады и любому канадцу за пределами страны запрещается импортировать или приобретать российские железо, сталь, алюминий и изделия из него.

Ранее сообщалось, что власти Турции наложили запрет на транзит санкционных товаров через территорию республики. По данным Bloomberg, власти Турции ввели запрет транзита таких грузов в Россию с 1 марта.

Агентство отметило, что логистические компании рассчитывают на возобновление работы турецкого хаба. При этом поставщики ищут возможность осуществлять параллельный импорт через третьи страны, сообщили в агентстве.



