Канада запретила импорт алюминия и стали из России
Канада вводит запрет на ввоз алюминия и стали из России, сообщается на сайте правительства.
Согласно принятым поправкам, любому человеку на территории Канады и любому канадцу за пределами страны запрещается импортировать или приобретать российские железо, сталь, алюминий и изделия из него.
Ранее сообщалось, что власти Турции наложили запрет на транзит санкционных товаров через территорию республики. По данным Bloomberg, власти Турции ввели запрет транзита таких грузов в Россию с 1 марта.
Агентство отметило, что логистические компании рассчитывают на возобновление работы турецкого хаба. При этом поставщики ищут возможность осуществлять параллельный импорт через третьи страны, сообщили в агентстве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- Россия созовет заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии
- Канада запретила импорт алюминия и стали из России
- СМИ: сеть магазинов косметики «Подружка» начала продавать алкоголь
- Минюст включил в список иноагентов экономиста Гуриева и экс-депутата Гудкова
- Командир «Ахмата»: Украина в ближайшее время попытается разблокировать Артемовск
- СМИ: Губернатор Флориды хочет баллотироваться в президенты США
- Украинского журналиста осудили за обстрел из гранатомета гражданских в ЛНР
- Норвегия передаст Украине две американские системы ПВО NASAMS
- Орбан: Запад близок к тому, чтобы обсудить отправку войск на Украину
- Bloomberg: Турция запретила транзит санкционных товаров в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru