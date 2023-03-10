Bloomberg: Турция запретила транзит санкционных товаров в Россию

По данным американского агентства, власти Турции ввели запрет транзита таких грузов в Россию с 1 марта.

Bloomberg отметил, что логистические компании рассчитывают на возобновление работы турецкого хаба. При этом поставщики ищут возможность осуществлять параллельный импорт через третьи страны, сообщили в агентстве.

О затруднениях с транзитом санкционных товаров через Турцию СМИ сообщили 9 марта.

Причину проблем с транзитом выясняют в посольстве и торговом представительстве России в Турции. Дипломаты выразили надежду на разрешение ситуации в ближайшее время, передает НСН.

