Bloomberg: Турция запретила транзит санкционных товаров в Россию

Власти Турции наложили запрет на транзит санкционных товаров через территорию республики, сообщает Bloomberg.

Турецкий гамбит: Чем обернется перекрытие транзита санкционных товаров в Россию

По данным американского агентства, власти Турции ввели запрет транзита таких грузов в Россию с 1 марта.

Bloomberg отметил, что логистические компании рассчитывают на возобновление работы турецкого хаба. При этом поставщики ищут возможность осуществлять параллельный импорт через третьи страны, сообщили в агентстве.

О затруднениях с транзитом санкционных товаров через Турцию СМИ сообщили 9 марта.

Причину проблем с транзитом выясняют в посольстве и торговом представительстве России в Турции. Дипломаты выразили надежду на разрешение ситуации в ближайшее время, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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