Bloomberg: Турция запретила транзит санкционных товаров в Россию
Власти Турции наложили запрет на транзит санкционных товаров через территорию республики, сообщает Bloomberg.
По данным американского агентства, власти Турции ввели запрет транзита таких грузов в Россию с 1 марта.
Bloomberg отметил, что логистические компании рассчитывают на возобновление работы турецкого хаба. При этом поставщики ищут возможность осуществлять параллельный импорт через третьи страны, сообщили в агентстве.
О затруднениях с транзитом санкционных товаров через Турцию СМИ сообщили 9 марта.
Причину проблем с транзитом выясняют в посольстве и торговом представительстве России в Турции. Дипломаты выразили надежду на разрешение ситуации в ближайшее время, передает НСН.
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