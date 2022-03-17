Канада ввела санкции против представителей оборонного сектора Белоруссии

Власти Канады ввели новые санкции в отношении 22 высокопоставленных представителей Минобороны Белоруссии за поддержку специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Канады.

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Отмечается, что введенные ограничения, «демонстрируют непоколебимую приверженность Канады оказанию давления на белорусское руководство».

Ранее Минфин Соединенных Штатов повторно ввел санкции в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко за якобы коррупционную деятельность.

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ФОТО: flickr.com
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