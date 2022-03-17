Канада ввела санкции против представителей оборонного сектора Белоруссии
Власти Канады ввели новые санкции в отношении 22 высокопоставленных представителей Минобороны Белоруссии за поддержку специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Канады.
Отмечается, что введенные ограничения, «демонстрируют непоколебимую приверженность Канады оказанию давления на белорусское руководство».
Ранее Минфин Соединенных Штатов повторно ввел санкции в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко за якобы коррупционную деятельность.
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