Канада ввела санкции против представителей оборонного сектора Белоруссии

Эрдоган вновь предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции Путин поручил правительству стимулировать закупки товаров РФ для детей за счет бюджета Прокуратура РФ проконтролирует мораторий на проверки бизнеса Рогозин пообещал, что Россия сама отправит миссию на Марс Макрон опасается мирового продовольственного кризиса