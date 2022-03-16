«КАМАЗу» грозит сокращение производства на 40% из-за дефицита компонентов

«КАМАЗ» из-за проблем с поставками комплектующих может лишиться 40% объемов производства. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Миниханов на совещании с участием российского лидера Владимира Путина.

Японская Ricoh приостановит поставки техники в Россию

По его словам, порядка 15 тысяч сотрудников завода будут вынуждены перейти в режим простоя, пока не решится вопрос с поставками комплектующих.

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году. По его словам, население ощутит на себе их последствия.

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Фото: facebook.com/paokamaz
ТЕГИ:ЗаводПоставкиРоссия
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