«КАМАЗу» грозит сокращение производства на 40% из-за дефицита компонентов
«КАМАЗ» из-за проблем с поставками комплектующих может лишиться 40% объемов производства. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Миниханов на совещании с участием российского лидера Владимира Путина.
По его словам, порядка 15 тысяч сотрудников завода будут вынуждены перейти в режим простоя, пока не решится вопрос с поставками комплектующих.
Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году. По его словам, население ощутит на себе их последствия.
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