Экономика

Калви понял, что на ПМЭФ – 2019 ему не попасть

7 июня14:10

Шансы Майкла Калви попасть на ПМЭФ почти равны нулю. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok выразил сожаление по поводу своего несостоявшегося приезда на форум. Об этом сообщает Телеканал «360» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Савочкина.

Американец, который принял участие в прошлых форумах, подчеркнул, что очень благодарен бизнес-сообществу за поддержку и «невероятную солидарность».

Адвокат: Калви пошёл на компромисс со следствием

Ранее НСН сообщила, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что арест американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики. По его словам, в результате отток капитала из России удвоился и с начала года составляет больше 40 млрд рублей.

Ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН выразил мнение, что в Кремле прекрасно осведомлены обо всех нюансах дела Калви.

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ФОТО: Илья Питалев/РИА Новости
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