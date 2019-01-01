Калви понял, что на ПМЭФ – 2019 ему не попасть

Шансы Майкла Калви попасть на ПМЭФ почти равны нулю. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok выразил сожаление по поводу своего несостоявшегося приезда на форум. Об этом сообщает Телеканал «360» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Савочкина.

Американец, который принял участие в прошлых форумах, подчеркнул, что очень благодарен бизнес-сообществу за поддержку и «невероятную солидарность».