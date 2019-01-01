Кудрин назвал арест Калви «шоком для российской экономики»

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что арест американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики. По его словам, в результате отток капитала из России удвоился и с начала года составляет больше 40 млрд рублей.

Об этом Кудрин сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), официальное открытие которого состоялось сегодня, сообщает RT.

Глава Счётной палаты подчеркнул, что 70% бизнесменов считают ведение бизнеса в России небезопасным. Ситуация с Калви это продемонстрировала: с одной стороны, его репутация в России неоспорима, а с другой, его «почему-то держат под арестом».

Ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН выразил мнение, что в Кремле прекрасно осведомлены обо всех нюансах дела Калви.

