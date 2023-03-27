Калашников объяснил крах банков в США повышением ключевой ставки

Экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что кризис в банковской сфере США произошел из-за повышения ключевой ставки.

«Источником любого банковского кризиса является паника. Люди в США пришли забирать деньги, в банках их не оказалось, произошел крах. Люди пошли забирать деньги, потому что проценты, которые давал банк, были приемлемы при низких ставках Федеральной резервной системы. Банковская ставка была поднята и люди решили переложить деньги туда, где выгодно», - отметил Калашников.

Ранее Калашников заявил НСН, что у банковского кризиса в США две причины: первая – банковская система России отрезана от западной банковской системы. Второй – источник кризиса, который привел к обрушению банков в США, в России отсутствует. Речь идет о финансировании венчурных проектах.

