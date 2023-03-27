Калашников объяснил крах банков в США повышением ключевой ставки
Американцы стали массово снимать деньги, а у банка их не оказалось в нужном количестве, сказал НСН Сергей Калашников.
Экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что кризис в банковской сфере США произошел из-за повышения ключевой ставки.
«Источником любого банковского кризиса является паника. Люди в США пришли забирать деньги, в банках их не оказалось, произошел крах. Люди пошли забирать деньги, потому что проценты, которые давал банк, были приемлемы при низких ставках Федеральной резервной системы. Банковская ставка была поднята и люди решили переложить деньги туда, где выгодно», - отметил Калашников.
Ранее Калашников заявил НСН, что у банковского кризиса в США две причины: первая – банковская система России отрезана от западной банковской системы. Второй – источник кризиса, который привел к обрушению банков в США, в России отсутствует. Речь идет о финансировании венчурных проектах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- Марочко заявил о тяжелой ситуации для Киева в Артемовске
- СМИ: Военные ВСУ пожаловались, что на Артемовском направлении закончились дроны
- Производственное предприятие ИКЕА в Новгороде купила российская компания
- Азербайджан предложил армянам Карабаха провести вторую встречу в Баку
- Военная контрразведка Польши задержала иностранца по подозрению в шпионаже в пользу РФ
- СМИ: Нетаньяху приостановит судебную реформу
- Экономист Колташов предрек экономике Китая сложный период
- Рогов: Мелитополь обстреляли управляемыми ракетами
- СМИ: Отказ Италии от российского газа затрудняет выполнение ее экологических обязательств
- Профсоюз врачей Израиля приостановил работу здравоохранения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru