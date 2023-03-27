Экс-министр труда Калашников: России банковский кризис не грозит
Ситуация с банками в США не приведет к глобальному кризису, но произойдет пересмотр финансовой системы, сказал Сергей Калашников.
Экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что России по нескольким причинам не грозит финансовый кризис из-за ситуации с банками в США.
Две причины: первая – банковская система России отрезана от западной банковской системы. Второй – источник кризиса, который привел к обрушению банков в США, в России отсутствует. Речь идет о финансировании венчурных проектах. На мой взгляд, ситуация не приведет к глобальному кризису, но это репетиция. Все это вызовет колоссальный пересмотр финансовой системы запада и России», - сказал Калашников.
В течение недели цены на акции американских и европейских банков лихорадило. Все началось с объявления о банкротстве Silicon Valley Bank, который занимал 16 место в США по размеру активов, которые оценивались в $211 млрд.
Крах трех американских банков, прогремевший на прошлой неделе, откликнулся в Европе: произошло поглощение Credit Suisse прямым конкурентом — UBS. Банки считаются крупнейшими и старейшими швейцарскими кредитными организациями. Например, Credit Suisse не справился с выплатами вкладчикам и оказался на грани банкротства.
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