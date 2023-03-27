Калашников назвал эффект от визита Си Цзиньпина в Россию недостаточным
Экономический эффект скоро пропадет, да его и сейчас практически нет, сказал НСН Сергей Калашников.
Экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, экономический эффект от визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию незначительный.
«Визит надо разграничивать, так как есть пропагандистская позиция и чисто экономическая. С точки зрения экономики в сухом остатке мы имеем две позиции: развитие проекта «Шелковый путь», в рамках которого Россия, к сожалению, провалилась. Второе – строительство нового газопровода через Монголию. Хотя через Узбекистан это было бы более эффективно. По факту экономический результат визита недостаточный. Всплески в экономике – это последствия ожидания от визита. Третья позиция – удвоение товарооборота Китая и России. Но для Китая это лишь 1,5 процента от общего товарооборота. Поэтому экономический эффект быстро пропадет, да его и сейчас нет», - сказал Калашников.
Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН предрек экономике Китая сложный период из-за кризиса в США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- В Австралии заявили, что россияне смогут выступить на Олимпиаде в Брисбене
- Киевское направление Московской железной дороги станет Калужским
- Марочко заявил о тяжелой ситуации для Киева в Артемовске
- СМИ: Военные ВСУ пожаловались, что на Артемовском направлении закончились дроны
- Производственное предприятие ИКЕА в Новгороде купила российская компания
- Азербайджан предложил армянам Карабаха провести вторую встречу в Баку
- Военная контрразведка Польши задержала иностранца по подозрению в шпионаже в пользу РФ
- СМИ: Нетаньяху приостановит судебную реформу
- Экономист Колташов предрек экономике Китая сложный период
- Рогов: Мелитополь обстреляли управляемыми ракетами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru