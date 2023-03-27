Калашников назвал эффект от визита Си Цзиньпина в Россию недостаточным

«Визит надо разграничивать, так как есть пропагандистская позиция и чисто экономическая. С точки зрения экономики в сухом остатке мы имеем две позиции: развитие проекта «Шелковый путь», в рамках которого Россия, к сожалению, провалилась. Второе – строительство нового газопровода через Монголию. Хотя через Узбекистан это было бы более эффективно. По факту экономический результат визита недостаточный. Всплески в экономике – это последствия ожидания от визита. Третья позиция – удвоение товарооборота Китая и России. Но для Китая это лишь 1,5 процента от общего товарооборота. Поэтому экономический эффект быстро пропадет, да его и сейчас нет», - сказал Калашников.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН предрек экономике Китая сложный период из-за кризиса в США.

