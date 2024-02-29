«Как у дурака махорки»: Делягин назвал источники денег на новые нацпроекты Путина

Ранее Путин выступил с рядом инициатив в послании Федеральному собранию. Глава Минфина Антон Силуанов подтвердил, что все затраты были согласованы и необходимые ресурсы будут предоставлены. По словам Делягина, в бюджете страны есть средства для проведения намеченных преобразований.

«Деньги будут взяты не только из Фонда национального благосостояния, есть текущие свердоходы бюджета, остатки средств на счетах, о которых молчат, потому что Минфин закрыл информацию. Но, к примеру, на 1 января 2024 года на счетах Федерального казначейства зависло 1,4 триллиона рублей. Это результат неэффективного применения системы единой налоговой выплаты, если слегка изменить даты выплаты, то деньги сразу станут живыми ресурсами экономики. В федеральном бюджете огромное количество заначек, которые он может спокойно использовать, если хотеть развития России, а не ее разрушения», - пояснил он.