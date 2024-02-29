«Как у дурака махорки»: Делягин назвал источники денег на новые нацпроекты Путина
В федеральном бюджете достаточно средств на выполнение всех поручений главы государства Владимира Путина, сказал НСН Михаил Делягин.
Федеральный бюджет справится с расходами, которые потребуются на дополнительное финансирование и новые национальные программы, анонсированные президентом страны Владимиром Путиным, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Ранее Путин выступил с рядом инициатив в послании Федеральному собранию. Глава Минфина Антон Силуанов подтвердил, что все затраты были согласованы и необходимые ресурсы будут предоставлены. По словам Делягина, в бюджете страны есть средства для проведения намеченных преобразований.
«Деньги будут взяты не только из Фонда национального благосостояния, есть текущие свердоходы бюджета, остатки средств на счетах, о которых молчат, потому что Минфин закрыл информацию. Но, к примеру, на 1 января 2024 года на счетах Федерального казначейства зависло 1,4 триллиона рублей. Это результат неэффективного применения системы единой налоговой выплаты, если слегка изменить даты выплаты, то деньги сразу станут живыми ресурсами экономики. В федеральном бюджете огромное количество заначек, которые он может спокойно использовать, если хотеть развития России, а не ее разрушения», - пояснил он.
Собеседник НСН также добавил, что денежных средств в бюджете достаточно даже несмотря на большой объем затрат на спецоперацию.
«Я извиняюсь, но денег как у дурака махорки, на все хватит. Когда вы в условиях искусственно-созданного денежного голода увеличиваете расходы и денежную массу, у вас наоборот сокращается денежный голод, деловая активность развивается быстрее, чем печатаются деньги. Это позитивно для экономики, в результате даже инфляция снижается. Мы проходили это после дефолта 1998 года и в конце 2022 года. Угроз нет», - заключил Делягин.
Ранее сообщалось, что пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в следующем году составит 500 миллиардов рублей. В 2025-2026 годы фонд будет пополняться примерно на 1,8 трлн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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