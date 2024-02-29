Путин предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения

Глава государства попросил Государственную Думу и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы. Он также поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

