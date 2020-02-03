«Как обычно – на отлично»: Путин оценил работу аграриев в 2019 году
Владимир Путин оценил работу российской сельскохозяйственной отрасли в 2019 году. Как пишет ТАСС, во время встречи с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым глава государства подчеркнул, что селяне отработали «как обычно на отлично». Российский лидер подчеркнул, что сельхозотрасль в последние годы в передовиках. Глава Минсельхоза в свою очередь отметил, что экспорт продукции агропромышленного комплекса в 2020 году может составить более $25 млрд.
При этом, по словам Патрушева, овощей в прошедшем году было собрано 14 миллионов тонн, что является лучшим показателем в современной России. Рекорд установлен и в урожае фруктов и ягод – цифра составила 3,5 миллиона тонн.
Ранее НСН писала, что немецкая газета Der Tagesspiegel опубликовала материал, в котором рассказывается о быстром подъеме сельского хозяйства в России. Причиной роста издание называет продуктовое эмбарго, введение властями РФ в 2014 года, а также меры поддержки аграриев со стороны правительства.
В публикации отмечается, что сегодня Россия полностью покрывает свои потребности в свинине и мясе птицы. Кроме того, страна превратилась в ведущего экспортера пшеницы.
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