«Как обычно – на отлично»: Путин оценил работу аграриев в 2019 году

Владимир Путин оценил работу российской сельскохозяйственной отрасли в 2019 году. Как пишет ТАСС, во время встречи с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым глава государства подчеркнул, что селяне отработали «как обычно на отлично». Российский лидер подчеркнул, что сельхозотрасль в последние годы в передовиках. Глава Минсельхоза в свою очередь отметил, что экспорт продукции агропромышленного комплекса в 2020 году может составить более $25 млрд.

При этом, по словам Патрушева, овощей в прошедшем году было собрано 14 миллионов тонн, что является лучшим показателем в современной России. Рекорд установлен и в урожае фруктов и ягод – цифра составила 3,5 миллиона тонн.