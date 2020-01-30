Виноделие от глобального потепления спасет Россия

Виноделие оказалось под угрозой исчезновения из-за глобального потепления. Об этом говорится в исследовании Колумбийского университета. Если температура поднимется на два градуса Цельсия, то число пригодных для выращивания винограда сократится на 56%, а при потеплении на четыре градуса – на 85%.

Виноградари Италии, Испании и Австралии уже несут убытки из-за роста температуры. Специалисты предлагают переходить к более устойчивым к теплу сортам. Это может сократить потери пригодных для виноградарства земель с 65% до 24% при потеплении на два градуса и с 85% до 58% при увеличении температуры на четыре градуса.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН призвал не драматизировать ситуацию.