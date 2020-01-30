Виноделие от глобального потепления спасет Россия
Президент Союза виноградарей и виноделов России в эфире НСН прокомментировал сообщения об угрозе виноградарству.
Виноделие оказалось под угрозой исчезновения из-за глобального потепления. Об этом говорится в исследовании Колумбийского университета. Если температура поднимется на два градуса Цельсия, то число пригодных для выращивания винограда сократится на 56%, а при потеплении на четыре градуса – на 85%.
Виноградари Италии, Испании и Австралии уже несут убытки из-за роста температуры. Специалисты предлагают переходить к более устойчивым к теплу сортам. Это может сократить потери пригодных для виноградарства земель с 65% до 24% при потеплении на два градуса и с 85% до 58% при увеличении температуры на четыре градуса.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН призвал не драматизировать ситуацию.
«Естественно, если температура будет повышаться, севернее будут появляться места, где виноград будет расти лучше, чем до этого. Вместе с климатическими изменениями будет перемещаться не только виноград, но и сады, будут меняться выращиваемые культуры, тип земледелия. Сорта пшеницы, кукурузы, подсолнечника. Все сельское хозяйство будет транформироваться в соответствии с климатическими изменениями. У нас земли хватит на все!» - сказал эксперт.
Отметим, что на ситуацию в виноделии также влияют лесные пожары. От них особенно пострадали виноградари Австралии и Калифорнии.
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