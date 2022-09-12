Качество и закон: Быков указал на преимущества контрольно-кассовой техники
Кассовые аппараты гарантируют исключение контрафакта и нелегальных предпринимателей, отметил в эфире НСН владелец кассовой техники «Смартика» Илья Быков.
От использования контрольно-кассовой техники выигрывает и государство, и предприниматели, и потребитель, она позволяет соблюсти законодательство и гарантировать качественную продукцию, рассказал эксперт по автоматизации торговли, владелец кассовой техники «Смартика» Илья Быков в пресс-центре НСН.
«Хотелось бы отметить, что от системы выигрывают все. Выигрывают предприниматели, которые используют контрольно-кассовую технику. Они получают не только соблюдение законодательства, но и еще систему автоматизированного учета. Выигрывает и государство: видит и заботится о своих гражданах, исключая контрафактную продукцию и нелегальных как предпринимателей, так и производителей. Выигрывает самое главное и потребитель, так как хочется, чтобы мы все покупали качественную молочную продукцию», - сказал Быков.
Ранее руководитель проекта товарной группы «Молоко» Центра развития перспективных технологий Юлия Кузьмина в пресс-центре НСН отмечала, что для переформатирования кассовых аппаратов старого образца необходимо простое обновление ПО, которое поддерживают кассовые компании.
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