Качество и закон: Быков указал на преимущества контрольно-кассовой техники

Кассовые аппараты гарантируют исключение контрафакта и нелегальных предпринимателей, отметил в эфире НСН владелец кассовой техники «Смартика» Илья Быков. 


От использования контрольно-кассовой техники выигрывает и государство, и предприниматели, и потребитель, она позволяет соблюсти законодательство и гарантировать качественную продукцию, рассказал эксперт по автоматизации торговли, владелец кассовой техники «Смартика» Илья Быков в пресс-центре НСН.

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«Хотелось бы отметить, что от системы выигрывают все. Выигрывают предприниматели, которые используют контрольно-кассовую технику. Они получают не только соблюдение законодательства, но и еще систему автоматизированного учета. Выигрывает и государство: видит и заботится о своих гражданах, исключая контрафактную продукцию и нелегальных как предпринимателей, так и производителей. Выигрывает самое главное и потребитель, так как хочется, чтобы мы все покупали качественную молочную продукцию», - сказал Быков.

Ранее руководитель проекта товарной группы «Молоко» Центра развития перспективных технологий Юлия Кузьмина в пресс-центре НСН отмечала, что для переформатирования кассовых аппаратов старого образца необходимо простое обновление ПО, которое поддерживают кассовые компании.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПредпринимателиРоссия
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